Trabzonspor Yusuf Sarı ile anlaştı mı? Yusuf Sarı kimdir? Aslen nereli?

Trabzonspor'da bir transfer daha! Trabzonspor, Marsilya'da forma giyen Yusuf Sarı'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. YUSUF SARI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? 1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı. Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı. Etiketler : kimdir, Yusuf Sarı



