Trabzonspor'da büyük şok! Vitor Hugo'nun burnunda kırık tespit edildi

Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden sakatlığı olan futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

HUGO'NUN BURNUNDA KIRIK OLUŞTU

Op. Dr. Hakan Çelik, Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık oluştuğunu ve tedavisine başlandığını bildirdi.

AHMET'TE İÇ BAĞ YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edildi. Bu oyuncunun da tedavisine başlandı.