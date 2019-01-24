Trabzonspor’da çeyrek final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karaman, "Şu an itibariyle ciddi bir sakatlanmanın olmadığı bir mücadele oynadık. Oldukça sevindirici çünkü şu anlarda biraz kadro derinliği sıkıntımız var. Her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Ağır saha şartlarına rağmen iyi bir mücadele oldu. Tur atlayıp şehrimize bu şekilde dönmek bizim açımızdan sevindirici. Balıkesirspor'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir kadroları var başında da çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir hoca var Allah yolunu açık etsin" dedi.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak da, "Yenilen bir hoca mutlu olur mu? Çok mutluyum, çünkü bu sayıda taraftarımızı hiç görmemiştik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehir maçında da bize destek verirler. Maça gelince 1-0 geriye düştük. İlk maçta 2-1 geriye düşmüştük. Bu bize dezavantaj oldu. Beleck'in golüyle maça tutunduk. 2-1 yapıp uzatabilirdik. 2-1 sevinir miydim sevinmezdim bizi uzatmaya götürürdü. Bu bizi yıpratırdı bizim kadro derinliğimiz yok. Hafta sonu ki maçımızı etkileyebilirdi. Oyunu 1-0 biz taşıyabilseydik o golleri yemezdik. Çünkü aynı kopya Trabzon'da yediğimiz korner golü burada yediğimiz benzer gol. Oyuncularımız yaptıkları pastan, oyuna tutunmasından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA