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Trabzonspor'da Fernandes sesleri!

Geçen sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Trabzonspor, ligin son haftalarında yaşadığı düşüş ile kupayı Başakşehir'e kaptırmıştı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Manuel Fernandes'i gündemine aldı.

Trabzonspor'da Fernandes sesleri!

Geçen sezon ligin büyük bir kısmını lider götüren Trabzonspor, pandemi krizinin yaşanmasının ardından lige geri dönüşte bir düşüş yaşamıştı. Bu düşüşle birlikte şampiyonluktan uzaklaşan bordo-mavililer, kupayı Başakşehir'e kaptırdı. Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle girecek olan Trabzonspor, yeni teknik direktörüyle birlikte transferlerini gerçekleştiriyor. 

Bu sezon transferin başlangıcıyla birlikte 6 oyuncu ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, orta saha transferi içinde Beşiktaş'ın eski oyuncusu Manuel Fernandes'i düşünüyor. Orta sahada geniş bir rotasyon ile 2020-2021 sezonunda kondisyon sıkıntısı yaşamak istemeyen bordo-mavililer, Fernandes ile görüşmeye başladı. 

Trabzonspor'da Fernandes sesleri!

FERNANDES İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Orta sahasını güçlendirerek iyi bir rotasyon oluşturmak isteyen Trabzonspor'da hedef, Manuel Fernandes. Portekizli oyuncuyu gözüne kestiren Karadeniz ekibi, oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istiyor. Rusya'daki yabancı sınırı nedeniyle Krasnodar ile sözleşme yenileyemeyen ve bonservisini eline alan 34 yaşındaki oyuncuyla iki kez görüşüldüğü öğrenildi. İlerleyen yaşından dolayı oyuncuya fazla bir maaş bütçesi vermek istemeyen Trabzonspor yönetimi, 34 yaşındaki Fernandes'i uygun bir maliyetle bitirmek istiyor. 

Taraflar arasında görüşmeler sürerken Trabzonspor'un oyuncuya 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği öğrenildi. 

Trabzonspor'da Fernandes sesleri!

Onur Çelik
Spor Editörü


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