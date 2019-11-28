Trabzonspor'da gençlik aşısı

- 5 alt yapı futbolcusu ilk 11'de

- Serkan, Abdurrahim ve Kerem'in performansı merakla bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanyol temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıkıyor.

Trabzonspor, Getafe karşısında sahada, "Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet" ilk 11'i ile yer alacak.

5 ALT YAPI FUTBOLCUSU İLK 11'DE

Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6'lık yaş ortalaması ile çıkacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Getafe mücadelesinde ilk 11'de 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu tercih ederken, bordo mavili kulübün alt yapısında yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar'a ilk 11'de şans verdi. Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar olacak.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır ve Behlül Aydın yedek kulübesinde teknik direktör Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.

SERKAN, ABDURRAHİM VE KEREM'İN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Getafe karşısında sahada yer alacak alt yapı futbolcularından sağ bek olarak forma giyen Serkan Asan, U18 Milli Takımı'nın orta saha oyuncularında Kerem Baykuş ve U21 Milli Takımı'nda defans bölgesinde mücadele eden Abdurrahim Dursun'un Getafe karşısında göstereceği performans merak ediliyor. Trabzonspor'un alt yaş takımlarında gösterdiği performans ile dikkat çeken 20 yaşındaki Serkan Asan, bu sezonki ikinci UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacak. Serkan, bu sezon 2 kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Bordo-mavili takımın orta sahasında büyük umutlar vaat eden Kerem Baykuş ilk defa Trabzonspor forma giymenin heyecanını yaşayacak. 19 yaşındaki milli oyuncu Trabzonspor'un U19 takımı ile bu sezon 10 maça çıktı ve bu müsabakalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Karadeniz temsilcisinde ilk 11'de şans bulacak Abdurrahim Dursun ise bu sezon ikinci kez bu sevinci yaşayacak. 20 yaşındaki milli oyuncu Trabzonspor'un Krasnador'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.

Trabzonspor'da Getafe karşısında ilk 11'de yer alan ve 17 yaş ile takımın en genç ismi olacak Muhammet Akpınar da ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde bordo-mavili forma ile boy gösterecek.

Kaynak: DHA