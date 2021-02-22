Ünlü Yunan oyuncu Dimitris Lignadis gözaltına alındı! Cinsel saldırı suçuyla sorgulanıyorPendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdüGelinim Mutfakta 22 Şubat Pazartesi puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Murat Yetkin'den bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin başına 3 isimden birini geçirecekAK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe olduMilyarder sevgilisi ile fotoğraf yayınlayan Subaşı 'Kraliçe gibiyim!' dediKoronavirüsü atlatan Demet Akalın canlı yayında isyan etti! En yakınımdakileri sildimİzmir'de büyük dönüşümTrabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!

Trabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gol kralı olan Norveçli forvet Alexander Sorlöth, yeni takımı Leipzig'de gösterdiği performanslara hayal kırıklığı yarattı.

Trabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!

Trabzonspor'un 2019-2020 yılı sezonunda fırtına gibi esen kadrosunda yer alan Norveçli forvet Alexander Sorlöth çıktığı 45 resmi müsabakada attığı 33 gol ve yaptığı 10 asistlik  performansıyla devleri peşine takmıştı. Daha sonra Alman ekibi Redbull Leipzig Sorlöth için devreye girmiş ve transferi 20 milyon euro'ya gerçekleştirmişti. 

SADECE 2 GOL ATTI

Norveçli oyuncunun yeni sezonda beklentilerin üstüne çıkması beklense de hayal kırıklığı yarattı. Leipzig formasıyla bu sezon 24 maçta görev alan Sorlöth sadece 2 gol attı, 1 kez ise takım arkadaşlarına gol pası verdi. 

TRANSFER DEĞERİ DE DÜŞTÜ

Öte yandan 4 Ağustos 2020 yılında piyasa değeri  Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro'ya kadar yükselen oyuncunun 22 Şubat tarihiyle birlikte piyasa değeri 18 milyon euro'ya düştü. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT