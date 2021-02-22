Trabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!

Trabzonspor'un 2019-2020 yılı sezonunda fırtına gibi esen kadrosunda yer alan Norveçli forvet Alexander Sorlöth çıktığı 45 resmi müsabakada attığı 33 gol ve yaptığı 10 asistlik performansıyla devleri peşine takmıştı. Daha sonra Alman ekibi Redbull Leipzig Sorlöth için devreye girmiş ve transferi 20 milyon euro'ya gerçekleştirmişti.

SADECE 2 GOL ATTI

Norveçli oyuncunun yeni sezonda beklentilerin üstüne çıkması beklense de hayal kırıklığı yarattı. Leipzig formasıyla bu sezon 24 maçta görev alan Sorlöth sadece 2 gol attı, 1 kez ise takım arkadaşlarına gol pası verdi.

TRANSFER DEĞERİ DE DÜŞTÜ

Öte yandan 4 Ağustos 2020 yılında piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro'ya kadar yükselen oyuncunun 22 Şubat tarihiyle birlikte piyasa değeri 18 milyon euro'ya düştü.