Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.
2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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