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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik...

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.



Kaynak: AA




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