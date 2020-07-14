Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, istifa mı ediyor?

Lider Başakşehir'in 3 puan kaybettiği haftada Trabzonspor'da, Denizlispor karşısında 1-0 öndeyken 2-1 yenik düştü. Bu durum Trabzon ekibinin şampiyonluk şansını bir hayli zora soktu. Denizlispor maçının ardından, "Demek ki bu işi çok fazla beceremedim" diye konuşan Çimşir'in, istifasını yönetime sunduğu belirtiliyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, maç sonu yaptığı basın toplantısının ardından yönetime istifasını sunan Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını kaybetmesindeki en büyük etkenin kendisi olduğunu kabul etti.

Süper Lig'de 32. hafta sonunda Başakşehir, Trabzonspor'un önünde son iki haftaya girilirken 66 puanla lider konumda. Trabzonspor'un son iki haftada matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunmasına rağmen teknik direktör ve yönetim umudunu kaybetmiş durumda. Başakşehir'de ise dün Konyaspor maçında aldığı yenilgiye rağmen maç otobüsünde şampiyonluk şarkıları söylendi.