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Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

OYUNCUYA PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da katkılarından dolayı Pereira'ya plaket takdim verdi. Plaket takdiminin ardından konuşan Sağıroğlu, "Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sağıroğlu, Pereira'ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı forma ve eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkari hediye etti.

Onur Çelik
Spor Editörü
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