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  4. Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan dorukta. Trabzonspor Galatasaray ile 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

GENİŞ ALAN OYUNLARI VE ŞUT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Oyuncular, antrenmanda 5'e 2 çalışma, dar ve geniş alan oyunları ile şut çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da karşılaşma heyecanı! Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

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