Trabzonspor'da kongrede tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim listesi belli oldu

Trabzonspor'da geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayı olan kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.

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Trabzonspor'da kongrede tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim listesi belli oldu

Trabzonspor'da sebebinin ne olduğu belli olmadan 8 yöneticinin birden istifasıyla yönetimin düşmesi ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmek istemesi sonrası kulüp kongreye gitmek zorunda kalmıştı. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayı olan kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.

KONGREDE TEK ADAY ERTUĞRUL DOĞAN

Başkan adayı Doğan'ın listesi, yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas ve Sami Karaman tarafından divan başkanlık kurulu başkanlığına teslim edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yayha Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

KAYNAK: AA

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