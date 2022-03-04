Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci! Merakla beklenen haber sonunda geldi!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada rakipleriyle arasını açarak lider durumda bulunan Trabzonspor, yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme konusunda da mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nijeryalı yıldız ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibinin 2+1 yıllık olmak üzere anlaşma sağladığı ve resmi imzaları atmaya hazırlandığı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Star Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor ile yılda 1.5 milyon euro kazanan Nwakaeme, görüşmelerin sonunda yeni sözleşme teklifini kabul etti. Bordo-mavili ekip yeni imzayla birlikte Nwakaeme'ye yıllık 2.5 milyon euro maaş ödemesi yapacak. 32 yaşındaki yıldız futbolcu takımıyla olan sözleşmesini 2+1 yıllık uzatarak ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek.

TARAFTARLARIN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Sezon başından beri Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi konusunda sessiz kalınması taraftarı oldukça tedirgin etmişti. Daha önce Filip Novak ve Jose Sosa'da olduğu gibi Nwakaeme'yi de ezeli rakibine kaptırmak istemeyen bordo-mavili taraftarlar bir süredir yönetime yeni sözleşme için baskı yapıyordu. Gelecek bu imzayla birlikte taraftarlar da rahat bir nefes alacak.

GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ETKİLİ

2018 yılının sezon başında İsrail ligi ekiplerinden Hapoel Be'er Sheva'dan transfer edilen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a geldiği ilk günden itibaren yaptıklarıyla kendisini izleyenleri mest etti. Bu sezon da takımının şampiyonluk yolunda önemli işlere imza atan 32 yaşındaki futbolcu 25 maçın 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 9 da asist yaparak takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.