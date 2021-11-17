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  4. Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu umut verdi!

Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu umut verdi!

Son dönemlerde futbolcularının yaşadığı sakatlıklarla birlikte başı sıkça ağrıyan Trabzonspor'da Milli aranın ardından olumlu haberler gelmeye başladı. Sakat oyuncularının iyiye gittiği ifade edilen bordo mavili ekipte kadro yeniden genişleyebilir.

Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu umut verdi!

Son olarak Beşiktaş karşılaşmasında bazı oyuncularının sakatlık yaşayarak oyundan ayrıldığı lider Trabzonspor'a, Milli araya da gidilmesiyle beraber olumlu haberler gelmeye başladı. Bordo mavili ekipte yaşanılan sakatlıklar sonrasında kadro iyice daralırken yeni gelen haberlerin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın elinin yeniden rahatlayabileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Bordo mavili ekip Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu maçı kazanarak yoluna namağlup bir şekilde devam etmek ve rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak isteyen Trabzonspor'un çalışmaları sürüyor. İki günlük aranın sonrasında Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Trabzonspor milli oyunculardan yoksun çalıştı. Yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olduğu belirtilen Salih Kavrazlı da katılmadı.

Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu umut verdi!

MİLLİ FUTBOLCULAR TAKIMA KATILMAYA BAŞLADI

Ülkelerinin Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu gece, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in ise Cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Öte yandan bir süredir takımdan ayrı olan Bruno Peres'in de sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi.

Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu umut verdi!

Bordo mavili ekibin bugünkü antrenmanında hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Karadeniz temsilcisi son bölümde ise çift kale maç oynandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla birlikte Gaziantep FK maç hazırlıklarını sürdürecek.

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