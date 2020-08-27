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Trabzonspor'da savunmaya takviye: Vitor Hugo

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezona yeni teknik direktörü Eddie Newton ile giriş yapacak. Uzun zamandır savunmaya takviye yapmak isteyen bordo-mavililier, adayını Brezilya'da buldu.

Trabzonspor'da savunmaya takviye: Vitor Hugo

Geçen sezonun en büyük şampiyonluk adayı Trabzonspor, pandemi sürecinin ardından ligde istediği sonuçları alamayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Yeni sezona da şampiyonluk iddiası ile girecek olan Trabzonspor, uzun süredir takviye yapmak istediği bölge olan savunmaya bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo ile temasa geçen bordo-mavililer, oyuncuyla anlaşmayı umuyor. 

Trabzonspor'da savunmaya takviye: Vitor Hugo

Bir dönem İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Vitor Hugo, savunmanın ortasında görev yapıyor. Trabzonspor, oyuncu için satın alma opsiyonlu bir kiralama yöntemini kullanmak istiyor. Sabah'ın geçtiği habere göre, transferde önemli bir yol kat edildi. 

2017-2018 sezonu öncesinde Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro'ya transfer olan Hugo, geçtiğimiz sezonun başında ise Fiorentina'dan Palmeiras'a 5.5 milyon Euro'ya geri döndü. Fiorentina ile 54 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu Palmeiras ile de 98 maçta görev yaptı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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