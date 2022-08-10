Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

Trabzonspor'un gelecek vaat eden stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olacağı öğrenildi. Bordo mavili ekibin bu transferden 10 milyon Euro alacağı, genç futbolcunun Hollanda ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

Yeni sezona iyi başlayan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavili ekipte geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a Hollanda ekibi Ajax talip oldu.

Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre bordo mavili ekip 2003 doğumlu stoperin transferi için Hollanda ekibiyle anlaşma sağladı. Bordo mavili ekip bu transferden 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay kazanacak.

HOLLANDA'YA GİDECEK

Ahmetcan Kaplan, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere 2-3 gün içerisinde Amsterdam’a uçacağı yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

BONUS DA VAR

Öte yandan Trabzonspor ile AJax arasındaki anlaşmada 2.5 milyon Euro bonus olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

AHMETCAN KAPLAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 13'ü Süper Lig, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Ahmetcan Kaplan bu maçlarda 1 asist yaptı. Genç futbolcunun değeri Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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