Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ahmetcan Kaplan rekor bonservisle Ajax'a gidiyor!

Yeni sezona iyi başlayan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavili ekipte geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a Hollanda ekibi Ajax talip oldu.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre bordo mavili ekip 2003 doğumlu stoperin transferi için Hollanda ekibiyle anlaşma sağladı. Bordo mavili ekip bu transferden 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay kazanacak.

HOLLANDA'YA GİDECEK

Ahmetcan Kaplan, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere 2-3 gün içerisinde Amsterdam’a uçacağı yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ajax, Ahmetcan Kaplan transferi için Trabzonspor ile prensip anlaşma sağladı.



? 10 milyon Euro + satıştan %15 pay



?? Ahmetcan Kaplan, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere 2-3 gün içerisinde Amsterdam’a uçacak.



✍️ Sözleşme: 5 yıl https://t.co/E34MSqPSkN pic.twitter.com/XVviKDYt9I — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 9, 2022

BONUS DA VAR

Öte yandan Trabzonspor ile AJax arasındaki anlaşmada 2.5 milyon Euro bonus olduğu belirtildi.

AHMETCAN KAPLAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 13'ü Süper Lig, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Ahmetcan Kaplan bu maçlarda 1 asist yaptı. Genç futbolcunun değeri Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.