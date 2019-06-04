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Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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