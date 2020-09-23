Trabzonspor, transfer döneminin başında beri adının anıldığı Vitor Hugo ile anlaşmaya oldukça yakın. Oyuncunun kulübü Palmeiras ile 4 yıllık sözleşme için anlaşan bordo mavililer, resmi imzaların atılması için gerekli evrakları Palmeiras kulübüne gönderdi. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hafta sonu Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, savunmada geçen sezondan beri eksiklikler yaşayan Trabzonspor, bu bölgenin eksikliğini Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo ile dolduracak. Görüşmeler bonservis bedeli üzerinden devam ederken tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu bildirildi.

29 yaşındaki savunmacıyla daha önceden Beşiktaş'ta ilgilenmişti.

VİTOR HUGO KİMDİR?

20 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vitor Hugo, kariyerine 2008 yılında Brezilya takımlarından Junior'da resmi olarak başlamış ve Santo Andre takımına transfer olmuştur.

2014 yılına kadar çeşitli takımlarda forma giydikten sonra, 2015 yılında Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Palmieras'a transfer olmuş ve bu transferin ardından İtalyan kulübü Fiorentina'nın dikkatini çekmiştir.

Bir süre izlendikten sonra 2017 yılında Fiorentina'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Vitor Hugo, stoper mevkisinde forma giymektedir. Sol ayağına hakim olan Vitor Hugo, 1,87 boyundadır.