Trabzonspor'da yeni aday: Bayram Bektaş

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, şampiyonluk kupasına ulaşamamıştı. Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı. Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor'da takımın başına geçecek isim merak konusu. Yönetimin görüştüğü birçok adayın ardından geçtiğimiz günlerde Milli takımdaki görevini bırakan Bayram Bektaş, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktör adayı olarak görülüyor.

Süper Lig'de kendi ideallerini ve düşüncelerini ortaya koyabileceği bir takımda çalışmayı arzu ettiğini açıklayan 46 yaşındaki teknik adam, şu an için her hangi bir takımla anlaşmasa da, bordo-mavili kulübün kendisiyle ilgili vereceği karara sıcak bakacağı biliniyor. Şenol Güneş, Bayram Bektaş'ın ayrılığına ve kariyer planlamasına onay verirken, genç teknik adamla ilgili de olumlu düşüncelere sahip. Trabzonspor'un Bayram Bektaş ile ilgili düşünceleri iyice ortaya çıkması halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in görüşleri bu noktada büyük bir öneme sahip olacak.

UYGUN MALİYETLİ BİR ÇALIŞTIRICI

Finansal Fair Play kuralları kapsamında her yıl takım bütçesini kademeli olarak aşağıya doğru çeken Trabzonspor, teknik adam konusunda da ekonomik tabloya büyük bir önem veriyor. Gelecek sezondan itibaren takım maliyetini 14-15 Milyon Euro civarında tutmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, bu anlamda da hırslı, kendini ispat edecek ve kariyer planlaması yapan düşük maliyetle görevi kabul edebilecek, ileride maddi olarak sıkıntı yaşamayacağı bir teknik adam profili üzerinde duruyor.

LUCESCU VE ABDULLAH AVCI'DA GÜNDEMDE

Trabzonspor, teknik direktör arayışlarında tek aday üzerinden gitmiyor. Abdullah Avcı ve Lucescu'nun da teknik adamlık görüşmelerinde adının geçtiği biliniyor. Adayların ortak özelliğ, Süper Lig'i tanıması ve takıma kolay adapte olabilecek isimler olması. Yeni sezonda Hüseyin Çimşir'in yardımcı antrenörü olan Eddie Newton'ın da yeni sezonda takımın başına geçecek isim olarak görüldü söyleniyor.

Bayram Bektaş kimdir? Nereli? Trabzonspor teknik direktörü mü oldu?