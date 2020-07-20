Trabzonspor'da yol ayrımı!

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılması sonrası yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maç sonrası Trabzonspor ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Çimşir daha önce de istifasını sunmuştu. Bordo mavili yönetim, Hüseyin Çimşir'in istifasını kabul etti.

Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

YENİ SEZON İÇİN ABDULLAH AVCI YA DA ŞOTA ARVELADZE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.