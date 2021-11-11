Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri! Ağabeyi mesajı verdi!

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve bordo mavili formayla A takıma çıktıktan sonra gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Yusuf Yazıcı, daha sonra 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu son zamanlarda istediği süreyi alamadığı Lille'den ayrılmayı düşünürken Trabzonspor taraftarı da eski futbolcusunu takıma çağırmaya başladı.

TARAFTAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyadan yıldız futbolcuyu takıma çağıran taraftarlar paylaşımlarda bulundu. Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı'nın bir paylaşımı beğenmesi ile gündeme geldi. Taraftarlar bu hareketi Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor'a dönmek istediği yönünde yorumlayarak yönetime harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

"YUVANA DÖN KAPTAN"

Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğendiği paylaşımda "Hayallerinin en büyüğü kalbinde duruyor. O da gönül verdiğin bordo-mavi forma ile şampiyonluk hayali. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini" denilerek Yusuf'a çağrıda bulunuluyor.

KİRALAMA TEKLİFİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında bulunuyor. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Yusuf Yazıcı'nın takıma katılması için kiralama teklifinin uygun olabileceği düşünülüyor. Oyuncunun potansiyelinden dolayı satma fikri olmayan Lille'in Yusuf'u tekrar eski takımına kiralayarak eski formuna kavuşmasına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.