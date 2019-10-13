Trabzonspor’dan ’Abdulkadir Parmak’ açıklaması
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve yapılan tetkikler sonrası durumunun yarın netlik kazanacağını açıkladı.
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve yapılan tetkikler sonrası durumunun yarın netlik kazanacağını açıkladı.
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Parmak'ın kasığındaki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."
Kaynak: İHA
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