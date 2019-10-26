Trabzonspor’dan ‘Abdulkadir Parmak’ açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekibin kulüp doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'a bugün MR çekildiğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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Kaynak: DHA