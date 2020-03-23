Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.



Kaynak: AA