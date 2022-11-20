Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a taziye mesajı

Trabzonspor, Galatasaray'ın eski yönetici Abdurrahim Albayrak bugün bir AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybeden torunu için taziye mesaj paylaştı.
İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
KAYNAK: AA