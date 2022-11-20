Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a taziye mesajı

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladı.

YAYINLAMA
Google News
Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a taziye mesajı

Trabzonspor, Galatasaray'ın eski yönetici Abdurrahim Albayrak bugün bir AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybeden torunu için taziye mesaj paylaştı.

İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları belli oldu
Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları belli oldu
Katar - Ekvador maçı canlı izle | Katar - Ekvador maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Katar - Ekvador maçı canlı izle | Katar - Ekvador maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Kuntz: ”Tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor”
Kuntz: ”Tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor”
İlk kez futbol milli takım formasını giyen futbolcular duygularını paylaştı
İlk kez futbol milli takım formasını giyen futbolcular duygularını paylaştı
Son Haberler
Narkozlu gencin güldüren halleri! Ağrısını unuttu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu!
Narkozlu gencin güldüren halleri! Ağrısını unuttu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu!
22. Seferihisar mandalina şenliği renkli görüntülerle başladı
22. Seferihisar mandalina şenliği renkli görüntülerle başladı
İki husumetli aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
İki husumetli aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
İran, Tahran'da Dünya Kupası Karikatür Sergisi açıldı
İran, Tahran'da Dünya Kupası Karikatür Sergisi açıldı
TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar
TFF 3. Lig bu gün oynanan maçların toplu sonuçlar
Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ?
Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ?
Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT frekans ayarlarınızı güncelleyin
Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT frekans ayarlarınızı güncelleyin
Çok Okunanlar
Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı
Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı
Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum
Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! Ecrin ve Yağmur unutulmadı: "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! Ecrin ve Yağmur unutulmadı: "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"
Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı! Yaralı asker ve polisler var!
Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı! Yaralı asker ve polisler var!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Katar 2022 Dünya Kupası açılış maçını İtalyan hakem Orsato yönetecek
Katar 2022 Dünya Kupası açılış maçını İtalyan hakem Orsato yönetecek
Pendikspor deplasmanda şov yaptı! Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!
Pendikspor deplasmanda şov yaptı! Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!
Yorumlananlar
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!