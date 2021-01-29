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Trabzonspor'dan beklenmedik hamle: Bakasetas transferinde sona yaklaşıldı!

Süper Lig'de adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bakasetas, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'dan beklenmedik hamle: Bakasetas transferinde sona yaklaşıldı!

Geçtiğimiz sezon kaybedilen Süper Lig şampiyonluğunun ardından istikrarsız bir dönem geçiren Trabzonspor, 2020'nin Kasım ayında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı. Abdullah Avcı ile birlikte başarılı bir form grafiği çizen bordo-mavililer, ara transfer döneminde eksik bölgelerini tamamlamak istiyor. Takımın en büyük eksiği olarak görülen forvet mevkisi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan beklenmedik hamle Bakasetas transferinde sona yaklaşıldı!

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

Trabzonspor'da, Alanyaspor'un sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yunan yıldızı Bakasetas ile prensip anlaşmasına varıldı. A Spor'un aktardığı habere göre, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. 

Alanyaspor'da forma giymeye başlamasından itibaren başarılı performansıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Onur Çelik
Spor Editörü
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