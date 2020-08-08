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Trabzonspor'dan çifte transfer açıklaması

Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg'un orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Trabzonspor'dan çifte transfer açıklaması

Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo mavili ekip, Norveç ekibi Rosenborg'un orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Stiven Ricardo Plaza Castillo kimdir? Kaç yaşında? İstatistikleri neler? Hangi mevkide oynuyor?Stiven Ricardo Plaza Castillo kimdir? Kaç yaşında? İstatistikleri neler? Hangi mevkide oynuyor?

TRONDSEN'İN İÇİNDE KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Anders Trondsen kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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