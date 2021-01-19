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  3. Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi: Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'a teklifte bulunuldu!

Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi: Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'a teklifte bulunuldu!

Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda çıkış sergileyen bordo-mavililer, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmanın peşinde. Yönetim, Avcı'nın istediği sol bek Danny Rose için transfer girişiminde bulundu.

Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi: Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'a teklifte bulunuldu!

Süper Lig'de son Abdullah Avcı ile birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, kadro yetersizliğinden oldukça dem vuruyordu. Ara transfer döneminde nokta atışı transferler ile ikinci devreye girmek isteyen Karadeniz ekibi, sol bek eksiğini Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan Danny Rose ile kapatmayı planlıyor. 

Sabah gazetesinin haberine göre; Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu için teklifini ileten Trabzonspor, beklemeye geçti. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, başarılı oyuncunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor.

Yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde sol bek bölgesini tecrübeli bir oyuncuyla dolduracak olan Trabzonspor, ikinci devrede daha iddialı bir yol çizmenin peşinde. 

Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi: Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'a teklifte bulunuldu!

JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Habere göre, bu sezon yalnızca 2 maçta forma şansı bulan Danny Rose, Tottenham hocası Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında geliyor. İngiliz ekibiyle maddi konularda anlaşılması üzerine transferin gerçekleşmesi an meselesi. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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