Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın...
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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