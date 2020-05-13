Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Kaynak: AA