Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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