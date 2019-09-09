Yusuf Sarı kimdir? | Yusuf Sarı'nın sağlık durumu

Trabzonspor kulübü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı'nın 6 hafta sonra sahalara döneceğini belirtildi.

Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusuf Sarı'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat olan oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ayrıca Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından futbolcumuz Yusuf Sarı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

YUSUF SARI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında Fransa Martigues'te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.