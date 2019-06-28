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Trabzonspor'dan KAP'a açıklama yapıldı!

Trabzonspor Kulübü KAP'a açıklama yaptı. Trabzonspor KAP'a borçlarının yapılandırıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a açıklama yapıldı!

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a borçlarının yapılandırıldığına dair açıklama yapıldı..:

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan o açıklama:

Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

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