Trabzonspor'dan KAP'a açıklama yapıldı!
Trabzonspor Kulübü KAP'a açıklama yaptı. Trabzonspor KAP'a borçlarının yapılandırıldığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a borçlarının yapılandırıldığına dair açıklama yapıldı..:
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan o açıklama:
Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
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