  1. WEB TV

  2. SPOR

  3. Trabzonspor'dan kolbastılı galibiyet sevinci!

Trabzonspor'dan kolbastılı galibiyet sevinci!

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Tranzonspor,gece döndükleri Trabzon'da taraftarlar tarafından meşale ve marşlarla karşılandı. Kutlamalarda Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı şovu da dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor!Trabzonspor Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor!

Fenerbahçe, yeni sezon için Riva'da kampa girdi!Fenerbahçe, yeni sezon için Riva'da kampa girdi!

Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!

19 Mayıs'ta Anadolu Efes Spor Kulübü'nden özel video!19 Mayıs'ta Anadolu Efes Spor Kulübü'nden özel video!

 

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:53

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Trabzonspor Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor!
Trabzonspor Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor!
Fenerbahçe, yeni sezon için Riva'da kampa girdi!
Fenerbahçe, yeni sezon için Riva'da kampa girdi!
Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!
Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!
19 Mayıs'ta Anadolu Efes Spor Kulübü'nden özel video!
19 Mayıs'ta Anadolu Efes Spor Kulübü'nden özel video!
Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!
Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!
Nihat Özdemir duyurdu! "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak''
Nihat Özdemir duyurdu! "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi!
Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!
Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!
Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!
Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!
Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı!