Trabzonspor'dan kolbastılı galibiyet sevinci!

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Tranzonspor,gece döndükleri Trabzon'da taraftarlar tarafından meşale ve marşlarla karşılandı. Kutlamalarda Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı şovu da dikkatlerden kaçmadı.