Trabzonspor'dan kolbastılı galibiyet sevinci!
Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Tranzonspor,gece döndükleri Trabzon'da taraftarlar tarafından meşale ve marşlarla karşılandı. Kutlamalarda Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı şovu da dikkatlerden kaçmadı.
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17 Haziran 2020 Çarşamba 09:53
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