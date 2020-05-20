Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor'un internet sitesi ile sosyal medya hesabından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda her hafta rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin dördüncüsünün bugün tekrar yapıldığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu paylaşımın yaklaşık 1 saat öncesinde Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımız günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam etti" ifadesine yer verilmişti.

Paylaşımda "Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dayanıklılık oyunları oynandı.

Takımımız yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek." denilmişti.