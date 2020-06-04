Trabzonspor'dan koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan her hafta rutin olarak yapılan koronavirüs testlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara her hafta yapılan koronavirüs testinin altıncısının yapıldığı ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtilmişti.

Trabzonspor Kulübü geçen hafta yaptırdığı test sonuçlarını ise "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesiyle duyurmuştu.

AHMET AĞAOĞLU, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemişti.

Ağaoğlu, toplantıda UEFA’nın verdiği men kararı ile ilgili açıklamalarda bulunup “Şampiyon olmak futbolcularımız ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi’ne götürmek de bizim görevimiz. Bu kararın CAS’tan döneceğine olan inancımız tam” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

“Dün gece geç saatlere kadar İsviçre’deki hukuk büromuzla ve Türkiye’deki hukuk büromuzla 18 sayfalık gerekçeli kararın değerlendirmesini yaptık. Verilen cezanın tamamen bir yanlış değerlendirme veya eksik değerlendirmeden kaynaklandığı kanısına vardık. Trabzonspor Kulübü hepinizin malumu olduğu üzere 2019 bütçesinde gelir gider dengesini sağlamış ve kâr açıklamış bir kurum. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmadan veya UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezasının ivedilikle CAS’a taşınmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019 – 2020 yılında UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkını elde etmiştik. Olay CAS’a taşınacağı ve hukuki süreç başlatıldığı için bu iki önemli maddede nerelerde hatalar yapıldığı konusunda açıklama yapmayacağım. Herkesin bilmesini istiyorum ki çok yanlış bir değerlendirme.”

"CEZANIN CAS'TAN DÖNECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

“Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Buradaki mücadelemizi de çok ciddi seviyede vermek üzere hazırlıklarımızı yaptığımızdan kamuoyunun ve camiamızın emin olmasını istiyorum. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının hiç kimseye altın tepsi içerisinde sunulduğu görülmemiştir. Ne kadar haklı olursanız olun, mücadele yapmadan kazanılan başarı yoktur. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu yakından izledi. Bu doğrultuda bugün itibariyle hukuki süreci başlatmış durumdayız. Yanlış değerlendirmeden dolayı ortaya çıkan bu cezanın, CAS’tan döneceğine olan inancımız tamdır”

"ENERJİMİZİ ŞAMPİYONLUĞA VERELİM"

Özellikle camiamızı ve taraftarlarımızı süreci sükunetle takip etmeye davet ediyorum. Mücadele bizim mücadelemizdir, görev bizim görevimizdir. 2019 yılında yapmış olduğumuz mücadelenin farklı boyutta ve kapsamlısını vereceğimiz için, mücadelemizde de haklı olduğumuz için en ufak bir şüphemiz yok. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci ve kupa yarı finali var. Bütün camiamızın tüm enerjisini ve motivasyonunu önümüzdeki oynayacağımız 8 maça, oynayacağımız kupa yarı finaline ve olası kupa finaline odaklamasını özellikle rica ediyorum.

“GÖREVİMİZ TRABZONSPOR'U ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GÖTÜRMEK”

Camiamız yönetim kurulumuza güvenmeli. TFF’ye ve UEFA’ya gösterilen tepkiler de bana ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Verilen karar da UEFA’nın bağımsız bir kurulu tarafından verildiği için UEFA’ya da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Oyuncularıma şunu söyledim; siz şampiyon olun, biz de sizi Şampiyonlar Ligi’ne götüreceğiz! Şampiyon olmak sizin göreviniz, sizi Şampiyonlar Ligi’ne götürmek de bizim görevimiz. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum ama sükunetle yönetmemiz gereken bir süreç olduğu için görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir de belki, kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sürecin uzaması da asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. Herkesi lige, oynayacağımız maçlara konsantre olmaya davet ediyorum.