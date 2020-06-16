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Trabzonspor'dan maç sonu dikkat çeken paylaşımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'dan maç sonu dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Kadıköy'de 23 sene sonra kazanan Trabzonspor'un sosal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Maçın ilk yarısında yedek kulübesindeki itirazların ardından çift sarı karttan kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na 'sus' işareti yapan Alexander Sörloth'un yine aynı şekilde bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafın üzerine ise "Finaldeyiz" notu düşüldü.

İşte o paylaşım:

Bu paylaşım sonrası Trabzonspor, peş peşe paylaşımlarda bulundu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımları:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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