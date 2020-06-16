Trabzonspor'dan maç sonu dikkat çeken paylaşımlar!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'dan maç sonu dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Kadıköy'de 23 sene sonra kazanan Trabzonspor'un sosal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.
Maçın ilk yarısında yedek kulübesindeki itirazların ardından çift sarı karttan kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na 'sus' işareti yapan Alexander Sörloth'un yine aynı şekilde bir fotoğrafı paylaşıldı.
Fotoğrafın üzerine ise "Finaldeyiz" notu düşüldü.
İşte o paylaşım:
Finaldeyiz ? pic.twitter.com/PrBtPCnepl— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
Bu paylaşım sonrası Trabzonspor, peş peşe paylaşımlarda bulundu.
İşte Trabzonspor'un paylaşımları:
⏱️ 90' Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor #TSLive pic.twitter.com/cv3qzvDdHu— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
#KorakorTrabzonspor ? pic.twitter.com/kvaHzisjCK— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
“İşte böyle!” #KorakorTrabzonspor #BizB1riz pic.twitter.com/AFNgnz0zCO— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
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