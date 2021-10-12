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  4. Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Ülkesinin Milli maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Marek Hamsik'in sağlık durumu merak ediliyordu. Bordo mavili ekipten oyuncunun sakatlığıyla ilgili paylaşım yapıldı.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Slovakya'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldiği maçın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Marek Hamsik'in arka adelesinde bir çekme olduğu ifade edildi. Hafta sonu Fenerbahçe ile liderlik için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da durumu merak edilen oyuncu için bordo mavili kulübün resmi hesabından açıklama yapıldı. Tedavisinin başlandığı söylendi.

TRABZON'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor yetkililerinin alınan bilgilere göre, milli takımda tedavisine başlanan Marek Hamsik'in, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek. Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik karşılaşmada görev alıp alamayacağı da çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

12 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

Marek Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giydi. İstikrarıyla dikkat çeken Marek Hamsik'in yaşının da göz önüne alınarak bazı maçlarda dinlendirilmesi gerektiği söylense de yıldız futbolcu bin 75 dakika sahada kaldı.

"YENİDEN AÇIKLAMA YAPILACAKTIR"

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" denildi.

 

 

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