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Trabzonspor'dan sert açıklama: Türk futbolundan ellerini çekmeliler

Trabzonspor Kulübü, Göztepe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından maçta birden fazla hakem hatası olduğunu ve haklarını arayacaklarını ifade etmişti. Bordo Mavililer, Twitter'dan 'Temiz Futbol' başlığıyla bir video paylaştı.

Trabzonspor'dan sert açıklama: Türk futbolundan ellerini çekmeliler

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde Göztepe'yi ağırlamış ve karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.

Maçta Sörloth'un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş, fakat maçın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

Bir başka pozisyonda ise Sosa'nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, haklarını arayacaklarını dile getirmişti.

Trabzonspor Kulübü, kendilerine yapılan hakem hataları ile alakalı sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

İşte Trabzonspor'un o paylşımı:

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