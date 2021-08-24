Trabzonspor'dan taraftara yönelik şiddet açıklaması: "Trabzon insanı güvenlik güçlerimizde karşı karşıya getirilemez!"

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin 2-1 kazandığı maçta stadın içi kadar dışında da mücadele vardı. İddiaya göre maça girmek isteyen taraftarlar güvenlik güçleri tarafından çeşitli bahaneler öne sürülerek içeriye alınmadı. Yaşanan tartışma ve arbedede ise güvenlik ekipleri taraftara şiddet uyguladı. Trabzonspor kulübü ise bu yaşananlar sonucu açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un resmi hesabından yaptığı açıklamada:

"Bugün sahamızda oynadığımız Sivasspor karşılaşması öncesinde ve devamında Emniyet güçlerinin taraftarımıza yönelik şiddet içeren davranışlarının tüm müdahalelerimize rağmen devam etmesi neticesinde, provokasyona gelmeden itidalli davranarak olayların daha fazla büyümesine meydan vermeyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Öncelikle bilinmesini istiyoruz ki; Trabzon insanı kati suretle güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmez, getirilemez! Bunu yapmaya çalışan düşünce unutmasın ki Trabzon, güvenlik güçlerine göğsünü siper ederek can veren insanların yaşadığı bir şehirdir.

Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.