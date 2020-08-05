Trabzonspor'dan tarihi yükseliş!

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 2019-2020 sezonunun en büyük şampiyonluk adayı olarak haftalar boyu liderliği kimseye kaptırmayan Trabzonspor, pandemi sürecinin ardından verilen arada düşüş yaşamış ve şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolası ile girecek olan bordo-mavililer, sezon sonuyla birlikte Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in sözleşmesini fesh ederek, Eddie Newton ile anlaşmıştı. Ligde kadro değeri en yüksek takım olan Trabzonspor'da genç oyuncuların performanslarını arttırarak değerlerini yükseltmesi dikkat çekiyor.

EN DEĞERLİ 3 OYUNCUDA TRABZONSPOR'DA

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro’luk artış oldu.

Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Euro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi.

Değeri yükselen diğer futbolcular şöyle:

Caleb Ekuban: 3.2 milyon Euro > 5.5 milyon Euro

Anthony Nwakaeme: 4 milyon Euro > 5 milyon Euro

Abdulkadir Parmak: 2.5 milyon Euro > 4 milyon Euro

Gaston Campi: 1.4 milyon Euro > 1.8 milyon Euro

Erce Kardeşler: 400 bin Euro > 550 bin Euro

Manuel da Costa: 475 bin Euro > 525 bin Euro

Kamil Ahmet Çörekçi: 325 bin Euro > 450 bin Euro

LİGİN EN DEĞERLİ TAKIMI TRABZONSPOR

Bu arada güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig'in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu.