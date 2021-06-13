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 Trabzonspor'dan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altında

Transferler ile gündeme gelen Trabzonspor'un son transfer bombasının Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi olduğu konuşuluyor. İddialara göre takımda transfer için girişimler başladı.

 Trabzonspor'dan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altında

Trabzonspor,  Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Transfer haberleriyle gündeme gelen Trabzon'da yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, Sevilla forması giyen eski Barcelonalı Fas asıllıfutbolcu Munir El Haddadi'yi gündemine aldığı öğrenildi. 

HADDADİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Real Betis'ten Christian Tello ile görüşen bordo-mavililerin bu kez de Sevilla forması giyen Munir El Haddadi için girişimlere başladığı kaydedildi.

 Trabzonspordan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altında

İddialara göre;  menajerler, Faslı golcüyü Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde 25 yaşındaki oyuncu bordo-mavili formayı giyecek. Barcelona altyapısında yetişen Munir, bu sezon La Liga'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 Trabzonspordan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altında Trabzonspordan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altında

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