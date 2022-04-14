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Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Tuğberk Curbay yapıyor.

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı,  BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
8. DORUKHAN TOKÖZ
11. ANASTASIOS BAKASETAS
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
17. MAREK HAMSIK
18. EDIN VISCA
21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
33. BRUNO DA SILVA PERES

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO
4. DAVIDE BIRASCHI
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
7. AHMED MUSA
18. MÜNİR LEVENT MERCAN
23. KRISTIJAN BISTROVIC
25. DERRICK LUCKASSEN
72. ALEKSANDAR PESIC
86. BURAK BEKAROĞLU
88. CANER ERKİN
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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