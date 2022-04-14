Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Tuğberk Curbay yapıyor.

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR–FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

4. HÜSEYİN TÜRKMEN

8. DORUKHAN TOKÖZ

11. ANASTASIOS BAKASETAS

13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA

14. ANDREAS EVALD CORNELIUS

17. MAREK HAMSIK

18. EDIN VISCA

21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO

24. STEFANO WILFRED DENSWIL

33. BRUNO DA SILVA PERES

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

4. DAVIDE BIRASCHI

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

7. AHMED MUSA

18. MÜNİR LEVENT MERCAN

23. KRISTIJAN BISTROVIC

25. DERRICK LUCKASSEN

72. ALEKSANDAR PESIC

86. BURAK BEKAROĞLU

88. CANER ERKİN

92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH