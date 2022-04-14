Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Tuğberk Curbay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.