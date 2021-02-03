Trabzonsporlu Djaniny'ye 9 milyon euro'luk teklif!

Trabzonspor'un sezon başında Ah-Ahli'den bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Djaniny Semedo, Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Abdullah Avcı ile birlikte formunu yükselten Djaniny, bordo-mavililerle çıktığı 16 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Yeşil Burun Adalı golcü futbolcu, transfer dönemi içerisinde Arabistan ekibi Al-Hilal'den 7 milyon euro'luk bir teklif almıştı. Oyuncuyu takımda tutmak isteyen Abdullah Avcı sayesinde bu teklif reddedilmişti. Ancak Al-Hilal, teklifi 9 milyon euro'ya çıkarınca Trabzonspor yönetimi, Arabistan ekibiyle transfer görüşmelerine başladı.

Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan kulübü yetkilileri ile görüşen bordo-mavili yöneticiler, "Şu an yeni bir oyuncu arayışı içerisine giremeyiz. Şimdi anlaşalım, sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" deyince anlaşma gerçekleşmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak, gelen teklif sonrası kafasının karışmaması gerektiğini, çok daha iyi teklifleri alabileceğini söyledi.