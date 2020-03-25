İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.

Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT