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Trabzonsporlu Joao Pereira'dan ayrılık paylaşımı: "Kalbimde hep yeri olacak"

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara ayrılık mesajı verdi.

Trabzonsporlu Joao Pereira'dan ayrılık paylaşımı: "Kalbimde hep yeri olacak"

Bordo-mavili ekipte forma giyen Joao Pereira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık mesajı verdi. Pereira yaptığı açıklamada, "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak." diye konuştu.

Pereira, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile 4 yıl önce anlaştığını belirterek, "Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu Joao Pereira'dan ayrılık paylaşımı

"BÖYLE BİR AŞK HİKAYESİ YARATACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Bu sayede de Trabzonspor ailesi ile kendi ailesi arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişkinin yeşerdiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

Onur Çelik
Spor Editörü


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