Trabzonsporlu taraftarlardan Arda’ya büyük destek
Trabzonspor taraftarları, 18 yaşındaki kalecileri Arda Akbulut'u destek vermek için maç öncesi tribüne çağırdı.
Trabzonspor taraftarları, 18 yaşındaki kalecileri Arda Akbulut'u destek vermek için maç öncesi tribüne çağırdı.
Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta eldivenleri alan genç kaleci Arda Akbulut'a Trabzonspor taraftarları büyük destek verdi. Maç öncesi ısınma sırasında genç oyuncuyu tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, Arda'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Kaynak: İHA
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