Trabzonsporlu yıldız Bakasetas attı, Yunanistan 3 puanı aldı!

Sezona harika bir başlangıç yaparak oynadığı her maçta etkili futbolu ile takımına katkı sağlayan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Yunanistan Milli takımında da önemli istatistiklere imza atıyor. Yunan Yıldız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsveç'e karşı oynanan karşılaşmada da skora etki etti. Rakibini 2-1 mağlup eden Yunanistan, 3 puanı alarak gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan Bakasetas böylece 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 4 maçta 2 gol - 1 asistlik katkı sağlamış oldu. Yunanistan adına golleri 62.dakikada Anastasios Bakasetas, 78.dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. İsveç adına tek golü ise 80.dakikada Robin Quaison attı.

TRABZONSPOR'DA DA ETKİLİ

Milli takımda gösterdiği başarılı performansın yanı sıra Trabzonspor'da da etkili bir performans gösteren Anastasios Bakasetas, bordo mavili formayla bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol kaydederken 4 de gol pası verdi. Yunan yıldızın bu etkili oyunu hem Trabzonspor'u hem de milli takımını oldukça mutlu ediyor.

PELKAS FORMA GİYEMEDİ

Süper Lig'de forma giyen bir diğer Yunan oyuncu Pelkas, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören oyuncu yakın zamanda iyileşmiş ve takımıyla çalışmalara başlamıştı. Yunan yıldız henüz form tutmadığı için bu maçta forma giyemedi.