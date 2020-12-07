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Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Sivasspor'u kanuk edecek. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Bordo Mavili ekip, bu mücadeleyi de galibiyetle sonlandırıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Zorlu maç öncesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR- SİVASSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda 7 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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