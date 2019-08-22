Trabzonspor'un AEK ile karşılaşacağı maçın 11'i belli oldu

Trabzonspor, AEK ile karşı karşıya geliyor. Maç, 21.00'de başlayacak ve OACA Spiros Louis Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları Rafael Foltyn ve Jan Seidel olacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KARŞILAŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak. AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti. Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR'UN KOZU ALEXANDER SÖRLOTH​

Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi. İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek..